На развитие регионов за год перечислили более 37 млрд грн - Гройсман (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За год из государственного бюджета было выделено на развитие регионов более 37 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за 2018 год на заседании Кабинета Министров.
При этом в 2018 году средства были выделены: на дороги – 18,1 млрд грн; на социально-экономическое развитие территорий, проекты Фонда регионального развития – 10,7 млрд грн; на развитие медицины в регионах – 2 млрд грн; на АПК – 3,9 млрд грн; на проект “Новая украинская школа” – 1,1 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)Вчера, 08:45 - 2614 31
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - ГройсманВчера, 14:00 - 1585 23
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 разаВчера, 12:00 - 2885 18
В МВФ оценили риск дефолта в УкраинеВчера, 09:00 - 3724 13
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"Вчера, 11:45 - 509 9
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»Вчера, 17:00 - 6958
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поляВчера, 12:15 - 6790 6
В МВФ оценили риск дефолта в УкраинеВчера, 09:00 - 3724 13
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночиВчера, 10:05 - 2680 1
Эксперт рассказал, что делать, когда не приходят платежки налога на недвижимостьВчера, 20:00 - 1734
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)Вчера, 12:10 - 369
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 711
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1433 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2182 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2704 9