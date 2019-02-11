На развитие регионов за год перечислили более 37 млрд грн - Гройсман (инфографика)

За год из государственного бюджета было выделено на развитие регионов более 37 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя отчет правительства за 2018 год на заседании Кабинета Министров.

При этом в 2018 году средства были выделены: на дороги – 18,1 млрд грн; на социально-экономическое развитие территорий, проекты Фонда регионального развития – 10,7 млрд грн; на развитие медицины в регионах – 2 млрд грн; на АПК – 3,9 млрд грн; на проект “Новая украинская школа” – 1,1 млрд грн.