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Водителям фур в Австрии разрешат гонять по ночным магистралям

Водителям фур в Австрии разрешат гонять по ночным магистралям

Повысить максимально допустимую скорость для грузовых автомобилей весом более 7,5 тонн c 60 до 70 км/ ч в ночное время. В случае изменения регламента срок действия ограничения скорости в ночное время будет продлен на один час, то есть продлится с 22:00 до 6:00 утра, а не до 5:00, как раньше. С таким предложением выступил министр транспорта Австрии Норберт Хофер.

Для водителей, которым необходимо путешествовать ночью, увеличение скорости на 10 км/ч является значительным изменением. Это не должно влиять на уровень шума или количество загрязнений. Более низкие обороты двигателя на скорости 70 км/ч должны даже способствовать их снижению.

Хофер, однако, подчеркивает, что все еще будут участки, где предел останется на уровне 60 км/ч. Например, автомагистраль проходящая в долине Бреннер (A13), в долине реки Инн (A12), в долине Рейна (A14) и автомагистрали A23, которая пересекает Вену. Из-за гораздо более высокого уровня транзитных перевозок в этих районах повышение допустимой скорости не будет целесообразным по соображениям безопасности дорожного движения.

По материалам autonews.ua
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