Samsung Galaxy A20 может оказаться смартфоном с Android Go

Серия смартфонов Samsung Galaxy A до сих пор состояла из так называемых премиальных моделей среднего класса, но, если верить сетевым источникам и базе данных бенчмарка Geekbench, в скором времени в ней появится бюджетный аппарат.

Устройство с модельным индексом SM-A260F оборудовано всего 1 Гбайт оперативной памяти, а значит, в качестве программной платформы на него предустановлена не полноценная версия Android 8.1, а модификация Go Edition для телефонов с малыми объёмами ОЗУ.

Из прочих характеристик SM-A260F на данный момент известна лишь модель процессора — Exynos 7870. Это восьмиядерный мобильный чипсет, производимый по 14-нм техпроцессу, основанный на архитектуре Cortex-A53 и оснащаемый графическим ускорителем Mali-T830.

Также в состав микросхемы входят LTE-модем Cat. 6 и ISP, поддерживающий модули камер с разрешением до 16 Мп в одинарных и до 8 Мп в двойных решениях. Однокристальная система позволяет устанавливать в смартфоны дисплеи с разрешением до 1920 на 1200 точек, но в данном случае на экран Full HD рассчитывать не следует, так как концепция Android Go подразумевает предельно низкую цену устройства.