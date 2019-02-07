В США владельцев дронов обяжут наносить на них номерные знаки

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало всех владельцев дронов наносить на них номерные знаки, которые можно разглядеть с большого расстояния. Об этом пишет The Verge.

Правила о присвоении каждому беспилотному летательному аппарату номера действуют в США с 2013 года, однако с тех пор несколько раз менялись. Раньше владельцы дроном должны были наносить номер на поверхность под батареей, если она легко снимается с аппарата.

Однако такие правила могут представлять опасность для полицейских, считают в FAA. Чтобы посмотреть номер дрона, полицейским придется взять беспилотник в руки — если он начинен взрывчаткой, такие действия приведут к взрыву и жертвам.

Новые правила начнут действовать с 23 февраля, отметил в разговоре с изданием представитель FAA.

Ранее Министерство обороны США запатентовало гранатомет, который выстреливает капсулами с раскрывающейся сетью. Боеприпасы позволят бороться с дронами-разведчиками. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обязало всех владельцев дронов наносить на них номерные знаки, которые можно разглядеть с большого расстояния. Об этом пишет The Verge.

Правила о присвоении каждому беспилотному летательному аппарату номера действуют в США с 2013 года, однако с тех пор несколько раз менялись. Раньше владельцы дроном должны были наносить номер на поверхность под батареей, если она легко снимается с аппарата.