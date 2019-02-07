Межбанк: доллар вырос к 27,09 на расширении гривневой ликвидности

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Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся во вторник относительно доллара на 5,02 коп., на торгах в среду понизился на 8,53 коп., оказавшись на уровне 27,09 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 13-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив заметные 9,98 коп., составил 27,09 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 13 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала очень медленное снижение, буквально по копейке теряя каждые полчаса. Коррекция сопровождалась сжатием спреда и относительным равновесием покупок и продаж «американца».
В подобной, очень осторожной манере, без участия регулятора, пара доллар-гривна на межбанке опустилась к 27,05/27,07 UAH/USD по состоянию на 11.25 Киева.
С этого момента стартовали покупки «американца», повторяя сюжет предыдущей сессии, а также хроники пятничных торгов.
К 11.38 доллар вырос до 27,07/27,09, а спустя 11 минут уже пребывал на отметке 27,09/27,11 UAH/USD.
Полдень безналичная пара доллар-гривна встретила на цифре 27,10/27,12 UAH/USD, которую не покидала до 13.30 Киева.
Полагаем, к среде на валютном межбанке сложилась ситуация, затрудняющая выбор рынком доллара направления своего движения. С одной стороны в этот день недели заметно повышается приток внешнеторговой валютной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежат обязательной продаже (это наблюдалось, в сопровождении «ползучего» отката курса «американца» до 11.25). С другой стороны, участникам требовалось «пристроить» изрядную гривневую ликвидность, которая осталась после не очень удачного минфиновского аукциона во вторник, на котором удалось разместить ОВГЗ лишь на 3,45 млрд грн, не участвовавшая в аукционе гривна направилась на межбанк. Это подтверждается снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, заметно выросших накануне с уровня 57 112,1 млн грн к отметке 56 656,5 млн грн.
Выход на межбанк валютных спекулянтов около 11.20 оказался детонатором роста: держатели СКВ начали «придерживать» ее, дожидаясь более высокого курса, а покупатели сохраняли агрессивный спрос.
Судя по всему, цена 27,10/27,13 UAH/USD, установившаяся на рынке около полудня, устроила и покупателей, и продавцов валюты, прекративших «придержку» СКВ. Торговая активность выросла, котировки доллара немного понизились (27,10/27,12 UAH/USD), оставаясь неизменными до 13.30.
С этого момента ряды покупателей поредели, а доллар растянул спред до уровня 27,10/27,13 UAH/USD.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.
На цифре 27,10/27,13 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 13 февраля.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,10 / 27,13
евро – 30,67/ 30,70
российский рубль – 0,4119 / 0,4128
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1285 / 1,1286
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