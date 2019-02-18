Дмитрий Щур: о M&A трендах в мире и Украине

Стоимость сделок M&A по итогам 2018 года выросла как на глобальном уровне, так и в Украине. На глобальном уровне отраслями-лидерами по уровню слияний и поглощений были энергетический и горнодобывающий сектор (EMU), сектор информационных технологий, промышленность и химический сектор, фармацевтика и медицинские услуги. А вот в Украине доминировали сельское хозяйство, металлургический сектор, недвижимость.

Глобальный рынок: тренды

В 2018 году количество сделок на глобальном рынке осталось примерно на уровне 2017 года. В то же время, стоимость транзакций достигла трехлетнего максимума и составила $3,6 трлн. Объем рынка увеличился на 13% в большей мере за счет транзакций на внутренних рынках. Драйверами такого роста стала напряженность и торговые войны между крупнейшими экономиками мира, и, как следствие, турбулентность на мировых рынках. По этой причине многие инвесторы фокусировались на «домашних» рынках, в то время как объемы трансграничных сделок были уменьшены.

Конфронтация между США и Китаем привела к тому, что инвестиции китайских компаний на рынке США снизились на 95%: с $55 млрд в 2016 г. до $3 млрд в 2018. Китайский инвестор перенаправил средства на европейский рынок, который стал получателем около 40% трансграничных инвестиций.

Доминирующими регионами по объему транзакций помимо Европы стали Северная Америка и Азия. С другой стороны, можно видеть, что как и Украина, так и многие страны, в частности, азиатского региона, продемонстрировали более позитивную динамику сделок на локальных рынках, чем на зарубежных.

Наиболее активным сектором в области M&A, как и в предыдущие годы, на мировом рынке остается энергетический и горнодобыващий сектор (EMU), продемонстрировавший рост на 27% по сравнению с 2017 годом.

Также локомотивами роста рынка M&A стали сектор информационных технологий, промышленность и химический сектор, фармацевтика и медицинские услуги.

В 2018 году продолжилась тенденция наращивания активности фондов частных инвестиций (Private Equity). Сделки, совершаемые фондами, достигли 10-летнего максимума и формируют около 18% всего объема рынка слияний и поглощений. И эта тенденция будет продолжать набирать обороты в ближайшие годы.

Тренды на украинском рынке

В 2018 г. рынок M&A в Украине увеличился как в объеме, так и по количеству сделок, продолжив, таким образом, тенденцию 2017 года. При этом одна треть сделок совершались зарубежными инвесторами.

По моему мнению, это стало результатом проводимых в стране реформ, повышения доверия к украинской экономике и инвестиционной привлекательности страны для инвесторов, в том числе иностранных.

В то же время, наблюдается разрыв в оценках страновых инвестиционных рисков между украинскими и зарубежными инвесторами. Если первые уже не классифицируют вооружённый конфликт на востоке Украины как высокий уровень риска, то вторые не скрывают своих опасений и все еще проявляют осторожность в инвестировании.

Тем не менее, даже при такой ситуации из 25-ти сделок, совершенных с участием зарубежных инвесторов в 2018 году, 11 сделок были совершены новыми инвесторами, которые ранее не вели деятельность в Украине.

Средняя стоимость таких транзакций была примерно в два раза ниже аналогичного показателя для иностранных инвесторов, которые уже имеют опыт ведения бизнеса в стране.

Такая осторожность в процессе осуществления первой инвестиции является логичной. Хорошая новость состоит в том, что в будущем вход на украинский рынок может стать локомотивом последующих инвестиций и увеличения их стоимости.

Наибольшую долю в общих инвестициях заняли сделки в металлургической и горнодобывающей промышленности, на долю которых пришлось порядка 45% стоимости M&A в 2018. Восстановление мировых цен на сталь, рост спроса на продукцию этого сектора на развитых рынках привели к наращиванию ликвидности у основных игроков, которая была направлена на рынок M&A.

Кроме того, продолжился вывод инвестиций российскими инвесторами из украинских предприятий, расположенных на территории Украины, что также привело к активности на украинском рынке M&A.

Еще одним лидером на рынке M&A остается агросектор, который, будучи экспортно-ориентированной отраслью, привлекает инвесторов наличием естественного хеджирования от валютного риска и рисков возможных внутренних катаклизмов.

Отрасль имеет серьезный потенциал для увеличения объемов продаж и доходности в результате повышения технологичности и интенсивности производства, что также повышает интерес к приобретению таких активов.

Достижение высокого уровня доходности от коммерческой недвижимости и сравнительно низкий уровень операционного риска вызвали значительный интерес к данному сектору со стороны ведущих украинских игроков рынка.

Особо стоит отметить инвестиционный фонд Dragon Capital, который на протяжении трех лет является наиболее активным инвестором в объекты коммерческой недвижимости. Аналогичная тенденция сохраняется и в этом году.

Если говорить о перспективном секторе ИТ, то снижение объема сделок в 2018 г. являлось ситуативным и было с лихвой компенсировано несколькими знаковыми сделками в начале 2019 г.

Дмитрий Щур, директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине