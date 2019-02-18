Ирина Петренко: Кипр как тихая гавань для программирования

На сегодня в мире насчитывается больше 4 млрд интернет-пользователей, количество которых стремительно увеличивается. За последние два десятилетия развитие информационных технологий (ІТ) набрало немалых оборотов, а информационные услуги стали неотъемлемой частью нашей жизни.

ІТ-сфера и для Украины приобрела особое значение, поскольку на фоне нынешнего экономико-политически кризиса она своим стремительным развитием сглаживает все эти негативные явления.

Благодаря тому, что сфера ІТ обеспечивает функционирование многих смежных отраслей, в Украине она признана одной из приоритетных отраслей развития экономики (экспорт в 2018 году около 4,5 млрд долл). А до 2020 г. Украина вообще намерена выйти в лидеры в области IT-аутсорсинга.

Во всем мире ІТ уже давно спешно внедрилась в ключевые сферы мировой экономики. Спрос на услуги ІТ растет, и информационный продукт уже рассматривается как необходимый товар для общества, который стал следствием изменений образа жизни, а его стремительное развитие требует обеспечения высокого уровня компьютеризации всех отраслей.

За последнее десятилетие деятельность в сфере ІТ-технологий стала ключевой отраслью экономики мира, а государственные границы никогда не были барьером в обмене информацией. Глобализационные процессы стали одним из самых актуальных вопросов также и в сфере налогообложения субъектов ІТ. Во многих странах произошли трансформации систем налогообложения и попытки привести их в соответствие с единым налоговым законодательством, согласно международным нормам и требованиям, которые устанавливает информационная экономика.

Фискальные и федеральные органы всеми возможными способами пытаются заманить бизнесменов в свои юрисдикции, используя комбинации льгот: налоговый вычет (уменьшение налоговой базы на величину расходов); налоговый кредит (уменьшение налога к уплате на величину инвестиций); льготные ставки по налогу на прибыль или освобождение от уплаты НДС.

Например, уже 10 лет в США действует закон, согласно которому все субъекты программной продукции, создавшие новые рабочие места, получают по 40 тыс. долларов возврата кредитов и возврат уплаченного налога на прибыль на каждого человека.

Кроме того, на федеральном уровне в США действуют так называемые налоговые льготы для субъектов программной продукции, предусматривающие снижение суммы налоговых обязательств с налога на прибыль на 20% от суммы средств, направляемых на разработки и исследования.

Китай также предоставляет значительные налоговые льготы: пониженную ставку НДС (0% для определенных услуг субъектов программной продукции), льготную ставку по налогу на прибыль (15% субъектов индустрии программной продукции по основной ставке 25%) и освобождение от таможенных пошлин при импорте инновационного оборудования. Также государство возмещает весь уплаченный НДС с инновационного оборудования, купленного внутри страны.

В постсоциалистических странах фискальная политика тоже направлена на содействие развитию ІТ-технологий.

Так, в Чехии субъекты индустрии программной продукции могут освобождаться от налога на прибыль (текущая ставка — 19%) на 10 лет.

Словакия предоставляет налоговый кредит в размере до 35%. Кроме этого, Европейские страны в налоговом регулировании субъектов налогообложения услуг ІТ-технологий применяют режим IP-Box — предоставление частичного освобождения от налога на прибыль. Такие льготные налоговые режимы присутствуют, в частности, в законодательстве Нидерландов, Люксембурга, Кипра и Мальты.

То есть налоговые льготы в зарубежных странах нацелены на снижение НДС, налога на прибыль, налога на прирост капитала и иногда — налога на доходы физических лиц. При этом в разных странах применяют различные комбинации налоговых преференций. Для получения налоговых льгот и другой государственной поддержки все страны выдвигают достаточно жесткие требования к компаниям претендентов, что, в свою очередь, сдерживает получение таких стимулов.

Такими требованиями являются:

предоставление услуг полностью или частично на своей территории;

обоснование и аргументация на право получать налоговую льготу;

регистрация созданных программных продуктов и услуг на своей территории;

прохождение соответствующих этапов в государственных органах и тому подобное.

Украина также «не отстает», и еще в 2013 году в НКУ ввела норму, которая до 01.01.2023 года освобождает от уплаты НДС операции по поставке программной продукции при условии: если исполнители услуг (резиденты или нерезиденты) по разработке программного продукта не приобретают права собственности на созданное ПО в процессе его создания, а по завершению работ право собственности на готовую программную продукцию (ее компоненты) приобретает заказчик, льгота по НДС не действует, и налог уплачивается в полном объеме.

Но все-таки лучшей юрисдикцией с точки зрения налогообложения и администрирования налогов в отношении деятельности по разработке программного обеспечения я считаю Кипр.

Потому что Кипр имеет один из самых привлекательных налоговых режимов, и сейчас с полным соблюдением правил ЕС и международных правил налоговая система Кипра объясняет свое мировое признание широкой сетью договоров об избежании двойного налогообложения (более 48 стран). Также Кипр присоединился к ОЭСР, а это гарантия соблюдения согласованных на международном уровне налоговых стандартов.

Смоделируем ситуацию (согласно заданию) и предположим, что налоговый резидент Украины таки зарегистрировал компанию на Кипре. А компании, которые были созданы на Кипре, даже в форме дочерних предприятий иностранных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, будут нести ответственность за уплату налогов на территории Кипра.

С точки зрения налогов картина будет следующая. Во-первых, резидентом Кипра компания может стать лишь при условии, что эффективное управление и контроль над ней осуществляется на Кипре. То есть, регистрируя компанию на Кипре, предприятие автоматически приобретает статус резидента.

Налоговые резиденты Кипра платят налог с дохода, полученного как из источников происхождения на Кипре, так и за его пределами, в т.ч. в отношении прибыли от любой коммерческой деятельности. Ставка – 12,5%.

Кроме того, компании имеют право уменьшить налогооблагаемый доход путем вычета затрат, которые были понесены компанией исключительно с целью налогооблагаемого дохода (ежегодные взносы в фонды, пожертвования, расходы на патенты, права интеллектуальной собственности и т.д).

Также на Кипре действуют специальные налоговые ставки. Например: ставка 10% на валовой доход в виде роялти, премий, компенсаций или другой аналогичный доход, полученный нерезидентом с источником происхождения на территории Кипра.

Кроме того, в соответствии с кипрским законодательством, налог уплаченный в другом государстве может быть зачтен в счет налога на этот же доход, который необходимо было бы оплатить на Кипре, независимо от того, существует ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

Закон “О подоходном налоге” устанавливает особый режим налогообложения доходов от использования объектов интеллектуальной собственности, в т. ч. программного обеспечения (“IP box”). Согласно этому режиму, налогоплательщики, которые подпадают под действие этого режима, имеют право принять к вычету перед налогообложением 80% прибыли от использования объектов интеллектуальной собственности (при условии, что услуги оказаны не связанными лицами). То есть, схема действует таким образом, что при налогооблагаемом доходе в 1,9 млн. евро компания оплатит лишь 46 тыс. евро налога.

Что касается социального налогообложения, то привлекая к заданию физических лиц, (то есть нанимая их на работу) кипрской компании придется уплатить как работодателю социальный взнос в размере 7,8% и взнос в фонд развития персонала – 0,5%. Также, согласно действующему законодательству, все работодатели обязаны уплачивать взнос 2% в фонд социальной взаимопомощи.

Кипрский НДС взимается при реализации товаров и услуг на территории Кипра, в случае если налогооблагаемые поставки осуществляются плательщиками НДС. Кроме того, НДС возникает при приобретении юридическим лицом товаров из других стран ЕС и кипрскими плательщиками НДС услуг у поставщиков за пределами Кипра, а также в случае импорта товаров из стран, не членов ЕС.

Ставка налогообложения для услуг по разработке программного обеспечения, с местом поставки на территории Кипра – 19% (поскольку данная операция не подпадает под перечень услуг, которые облагаются по ставкам 0%, 5% или 9%).

Однако, предоставляя услуги нерезидентам (осуществляя экспорт услуг), к операциям применяется ставка 0 %. Ведь кипрским законодательством предусмотрено, что объект налогообложения НДС зависит от места поставки (получения услуг).

Регистрация плательщиком НДС на территории Кипра не обязательна. И если компания получит налогооблагаемые операции за 12 месяцев на сумму большую, чем 15 600 евро, она будет обязана зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость.

Также, если кипрские плательщики НДС поставляют товары и услуги компаниям, уплачивающим НДС в других странах ЕС, они также должны зарегистрироваться налогоплательщиком для целей VIES и ежемесячно подавать отчеты формы VIES. Сроки подачи всей отчетности по НДС – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Кроме того, компании – плательщики НДС могут принять к вычету всю сумму входного НДС, который возник по отношению налогооблагаемых операций.

Еще следует учесть тот факт, что в случае получения компаниями-резидентами Кипра дивидендов от компании-резидента Кипра, предприятие также должно уплатить взнос на нужды обороны в размере 17% от суммы дивидендного дохода. При получении дивидендов от компании нерезидента могут быть освобождены от налогообложения, но с соблюдением определенных условий.

Сегодня же в Украине действует только программа по освобождению от НДС ІТ-услуг, еще и при соблюдении условий. А для роста ІТ-отрасли нужна стабильная фискальная политика, отсутствие регуляторных преград, развитие IT-образования и повышение квалификации кадров за счет развития ІТ-образования, и активное продвижение ІТ-бренда Украины.

Ирина Петренко, налоговый консультант, директор консалтингового агентства «Proud Consulting»