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Корейская компания приобрела зерновой терминал в Николаеве

Корейская компания приобрела зерновой терминал в Николаеве

Корейский сырьевой трейдер Posco Daewoo приобретет 75% акций зернового терминала в Николаеве.

Об этом сообщает Национальный инвестиционный совет Украины.

“Компания подписала соглашение, что дает Posco Daewoo права на эксплуатацию терминала, с украинским логистическим оператором Orexim Group”, – говорится в сообщении.

Объект имеет мощности для обработки 2,5 млн тонн зерна в год. Ожидается, что строительство объекта будет завершено в июле 2019 года. Posco Daewoo станет первой корейской компанией, которая владеет зерновым терминалом за рубежом, отмечается в сообщении.

Сумма сделки не разглашается.

По материалам Економічна Правда
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