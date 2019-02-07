Правительство отменило ряд регуляторных требований процессов управления качеством продукции

Сегодня, 13 февраля, Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и приостановил действие ряда распоряжений по государственному регулированию процессов управления качеством продукции и услуг и сократил функции государственных органов, которые не связаны с их основной деятельностью по управлению качеством продукции.

“Государство должно гарантировать безопасность продукции, а бизнес – устанавливать системы управления качеством, которые ее обеспечат. Выбор таких систем является ответственностью и функцией самих предприятий, которые должны проводиться по лучшим украинским практикам на основе европейского и международного опыта. Это должно также способствовать повышению конкурентоспособности украинской продукции на внутреннем и внешнем рынках, инновационному развитию и модернизации”, – комментирует решение правительства Степан Кубив.

Отмена этих регуляторных требований будет способствовать расширению возможностей украинских предприятий по развитию собственных систем управления качеством и позволит предприятиям самостоятельно вводить соответствующие системы качества.