НБУ отменил ограничения для банков относительно открытия новых отделений

Национальный банк отменил формальные ограничения для расширения бизнеса банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие нормы содержатся в Положении №149, которым осуществлен комплексный пересмотр процессов лицензирования банков.

Ранее планам банков по открытию новых отделений могли помешать нарушения отдельных нормативов или применение мер воздействия, срок которых не истек.

“С введением в действие нового положения о лицензировании все подобные формальные ограничения отменены. Это касается как открытия новых отделений, так и предоставления новых видов услуг. Отныне условием расширения банком бизнеса является экономическая обоснованность и соответствие его стратегии/бизнес-плану”, – говорится в сообщении.