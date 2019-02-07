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НБУ отменил ограничения для банков относительно открытия новых отделений

НБУ отменил ограничения для банков относительно открытия новых отделений

Национальный банк отменил формальные ограничения для расширения бизнеса банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, соответствующие нормы содержатся в Положении №149, которым осуществлен комплексный пересмотр процессов лицензирования банков.

Ранее планам банков по открытию новых отделений могли помешать нарушения отдельных нормативов или применение мер воздействия, срок которых не истек.

“С введением в действие нового положения о лицензировании все подобные формальные ограничения отменены. Это касается как открытия новых отделений, так и предоставления новых видов услуг. Отныне условием расширения банком бизнеса является экономическая обоснованность и соответствие его стратегии/бизнес-плану”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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