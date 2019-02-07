СК АСКА выплатила 1,6 млн. гривен агрофирме за потерянный урожай яблок

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В июле 2018 года на территории застрахованных садов прошел дождь с грозой и градом, значительная часть яблочного урожая пришла в негодность. Благодаря страховой защите от АСКА аграрии получили 1 млн. 635 тыс. грн для возмещения потерь.
«Хочу сказать, что страхование работает, и я в этом убедился, – комментирует ситуацию владелец агрофирмы Антон Владимирович Рубан,– Помня 2017-й год, как период очень неблагоприятных погодных условий, мы приняли решение застраховать урожай яблок в 2018-м. Решили заключить договор, который бы обеспечивал нашим садам защиту от заморозков, урагана и града. Согласно условиям контракта, урожай страховался по количеству, и, что не менее важно, по качеству.»
После града большую часть яблочного урожая, который планировалось реализовать в свежем виде, можно было сдать только на переработку. Еще часть фруктов была полностью уничтожена. ООО Дельтафрут получила ощутимые убытки.
«Пострадали три из пяти застрахованных участков. На первых двух град привел к ухудшению качества урожая на 83-85%, а на третьем участке – получены потери и в качестве, и в количестве. АСКА компенсировала утрату качества по тарифу 5,6 грн за килограмм урожая. Стоимость компенсации за потерянное количество – 3,6 грн и 9 грн за килограмм соответственно. Эти расчетные показатели изначально указываются в договоре и зависят от сорта яблок. 18 января клиент получил 70% выплаты, остальные деньги мы перечисляли поэтапно и полностью завершили расчет к началу февраля», – рассказывает Елена Шустур, директор по корпоративному страхованию СК АСКА.
В страховой компании АСКА подчеркивают, что это первый случай такой масштабной выплаты в Украине, связанной с повреждением урожая плодовых деревьев. Примечательно, что был покрыт ущерб от града, вторичных заболеваний вследствие града, и, что самое важное – потеря товарного качества плодов, на которую пришлась большая часть ущерба.
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