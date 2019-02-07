В правительстве пообещали новую программу по снижению цен на лекарства уже с марта

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Уже в марте этого года правительство введет новое референтное ценообразование, что позволит снизить цены на медицинские препараты в Украине.
Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства.
“Мы на сегодняшний день снизили стоимость на 23 действующих вещества, 261 название, мы еще сделаем расширение на 404 действующих вещества – это еще тысячи наименований. И мы введем с вами, я думаю, уже в марте, новое референтное ценообразование, и это позволит снизить цены на препараты в Украине”, – отметил премьер.
По его словам, каждая третья аптека в Украине принимает участие в программе (7,5 тыс. аптек – ред.). В 2018 году возмещено 18 млн рецептов на 1 млрд грн. С начала программы количество наименований “доступных лекарств” выросла в 1,7 раза, полностью бесплатных – в 2,6 раза.
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