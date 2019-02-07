По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,493,410 млн и 32,096 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (32 и 41). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,13-27,14 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 59, 598 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,2000 – 1 00027,1500 – 30 00027,1300 – 10 00027,1100 – 29 00027,1100 – 30 00027,1100 – 15 00027,1100 – 20 00027,1000 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1000 – 800

27,1100 – 3 700

27,1300 – 10 000

27,1300 – 30 000

27,1300 – 3 000

27,1300 – 7 000

27,1300 – 5 000

27,1300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1490 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0955 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.