Google занялась разработкой собственного процессора

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Если верить профилям LinkedIn, вакансиям и двум отраслевым руководителям, компания наняла более десяти инженеров микрочипов в Бенгалуру, Индия. Если быть более точными, компания наняла как минимум 16 инженеров-профессионалов и 4 талантливых новичка в команду «gChips».
При этом все они ранее работали в таких компаниях, как Intel, Qualcomm Inc, Broadcom и Nvidia Corp, если верить их профилям в LinkedIn.
В настоящее время Google имеет 13 доступных вакансий на должности, связанные с разработкой чипов.
Разработка собственного процессора важна, потому что:
Google ранее уже работала над собственным чипом Pixel Visual Core, ресурсы которого использует технология HDR+ в смартфонах Pixel. Компания также разработала чип безопасности Titan M, Visual Processing Unit и Tensor Processing Units, расположенные в дата-центрах гиганта.
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