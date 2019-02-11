Google занялась разработкой собственного процессора

Если верить профилям LinkedIn, вакансиям и двум отраслевым руководителям, компания наняла более десяти инженеров микрочипов в Бенгалуру, Индия. Если быть более точными, компания наняла как минимум 16 инженеров-профессионалов и 4 талантливых новичка в команду «gChips».

При этом все они ранее работали в таких компаниях, как Intel, Qualcomm Inc, Broadcom и Nvidia Corp, если верить их профилям в LinkedIn.

В настоящее время Google имеет 13 доступных вакансий на должности, связанные с разработкой чипов.

Разработка собственного процессора важна, потому что:

Во-первых, компании не нужно будет переплачивать Qualcomm или Intel за их разработки.

Во-вторых, Google сможет максимально гибко спроектировать чипсеты под собственные нужды. Компания может сделать акцент на обработке искусственного интеллекта, постоянном распознавании голоса и так далее. Чипсеты не будут адаптированы лишь под смартфоны — вариантов их использования много, например, умная колонка.

Google ранее уже работала над собственным чипом Pixel Visual Core, ресурсы которого использует технология HDR+ в смартфонах Pixel. Компания также разработала чип безопасности Titan M, Visual Processing Unit и Tensor Processing Units, расположенные в дата-центрах гиганта.