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В аэропорту "Одесса" готовят к запуску новый терминал и взлетно-посадочную полосу

В аэропорту "Одесса" готовят к запуску новый терминал и взлетно-посадочную полосу

Терминал в 30 тысяч квадратных метров заработает уже с мая. В мае начнут переносить рейсы на вылет в новый терминал. Он будет способен обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.

Также, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, во втором полугодии планируют запустить еще и новую взлетно-посадочную полосу. Новое аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на регулярность полетов.

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В прошлом году в аэропорту сделали ребрендинг: сменили внешний имидж и улучшили качество обслуживания.

В этом году благодаря открытию новых направлений и сотрудничеству с компаниями-перевозчиками в аэропорту планируют увеличить пассажиропоток на 20 процентов.

“Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия. Внутренние рейсы, мы надеемся, увеличатся вследствие Львова и Харькова”, – сказал директор ООО Международный аэропорт “Одесса” Павел Прусак.

Аэропорт будет сотрудничать с лоукост-компанией SkyUp, которая изъявила желание развивать рынок внутренних перевозок. Параллельно ведутся переговоры с европейскими лоукостерами.

По материалам Altcoin.info
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