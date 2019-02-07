В аэропорту "Одесса" готовят к запуску новый терминал и взлетно-посадочную полосу

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Терминал в 30 тысяч квадратных метров заработает уже с мая. В мае начнут переносить рейсы на вылет в новый терминал. Он будет способен обслуживать до 3 тысяч пассажиров в час.
Также, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, во втором полугодии планируют запустить еще и новую взлетно-посадочную полосу. Новое аэронавигационное оборудование снизит влияние погоды на регулярность полетов.
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В прошлом году в аэропорту сделали ребрендинг: сменили внешний имидж и улучшили качество обслуживания.
В этом году благодаря открытию новых направлений и сотрудничеству с компаниями-перевозчиками в аэропорту планируют увеличить пассажиропоток на 20 процентов.
“Новыми направлениями станут Азербайджан, Черногория, Испания, Италия. Внутренние рейсы, мы надеемся, увеличатся вследствие Львова и Харькова”, – сказал директор ООО Международный аэропорт “Одесса” Павел Прусак.
Аэропорт будет сотрудничать с лоукост-компанией SkyUp, которая изъявила желание развивать рынок внутренних перевозок. Параллельно ведутся переговоры с европейскими лоукостерами.
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