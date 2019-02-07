Межбанк: доллар консолидируется на цифре 27,06/27,08 на фоне выросшей гривневой ликвидности

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,07/27,11 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели стартовать реальные сделки в паре доллар-гривна, как появились признаки некоторого сжатия изрядно выросшей накануне гривневой ликвидности. На это указало снижение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 112,1 млн грн к отметке 56 656,5 млн грн.
Кстати, первый показатель рекордный с 29 января, а сохранение индикатора на достаточно высокой отметке сулит «зеленым быкам» на нынешних торгах изрядную гривневую поддержку.
Во вторник минфиновский аукцион ОВГЗ принес сиротский результат (3,45 млрд грн) и гривна оттуда частью вернулась на межбанк.
Выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» около 10.01 продемонстрировали предельную осторожность, ограничившись символическим сужением спреда: 27,07/27,10 UAH/USD.
Около 10.10 это пошаговое сужение маржи было продолжено: 27,07/27,09 UAH/USD.
К 10.41 котировки безналичного доллара еще сузили спред, за счет копеечного снижения бидов и менее значимых оферов – 27,06/27,08 UAH/USD.
По состоянию на 11.02 Киева котировки доллара не покинули отметку 27,06/27,08 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения.
Очень сдержанная курсовая динамика в дополуденной части валютного межбанка индицирует очевидное стремление солидных игроков найти «противоядие» от низкооборотных демаршей валютных хулиганов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,07 / 27,11
евро – 30,58 / 30,62
российский рубль – 0,4123 / 0,4131
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1330 / 1,1331
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