Украина в январе увеличила добычу и снизила потребление газа (инфографика)

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Украинским потребителям всех категорий в январе 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 4,4 млрд куб. м газа, что на 1% меньше показателя 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.
Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в январе 2019 года в сравнении с январем 2018 года выросли на 1% – до 1,8 млрд куб. м.
Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 7,6 млрд куб. м. По сравнению с январем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,6 млрд куб. м, или на 26%.
Как напомнили в “Укртрансгазе”, уже в течение 1173 дней (четвертую зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.
Всего за январь 2019 года в Украину импортировано 0,2 млрд куб. м голубого топлива, что на 69%, или на 0,6 млрд куб. м меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, по словацкому (-79%), венгерскому (-15%) и польскому (-62%) направлениям.
В течение января отбор из подземных хранилищ составил 2,7 млрд куб. м газа, что на 23%, на 0,5 млрд куб. м больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 11,2 млрд куб. м голубого топлива, что на 11% (или на 1,3 млрд куб. м) меньше, чем год назад.
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