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Латвия разместила 30-летние еврооблигации на 700 млн евро

Латвия разместила 30-летние еврооблигации на 700 млн евро

Латвия 12 февраля провела размещение 30-летних еврооблигаций на сумму 700 млн евро.

Как сообщил представитель Госказны Латвии Эва Шмите-Крегере, срок погашения бумаг – 2049 год. Облигации имеют фиксированную купонную ставку 1,875% годовых.

“Финансирование привлечено при благоприятной ситуации на финансовом рынке, по выгодным процентным ставкам, что обеспечит низкие и прогнозируемые расходы по обслуживанию долга в долгосрочной перспективе. Эмиссией этих ценных бумаг госказна привлекла наибольшую часть запланированного в этом году объема заимствований на внешних рынках”, – отметила Шмите-Крегере.

Она также заявила, что спрос на облигации значительно превысил предложение, бумаги купили более 70 инвесторов, в основном из европейских стран.

По материалам Финансовый клуб
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