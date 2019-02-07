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Brave позволяет отслеживать пользователей

Brave позволяет отслеживать пользователей

Разработчики браузера Brave позиционировали своё детище как безопасное решение с повышенной конфиденциальностью для пользователей.

В исходном коде пользователи нашли фрагмент, который указывает, что скрипты отслеживания поведения пользователей для Facebook и Twitter занесены в белый список.

Это означает, что программа не будет их блокировать.

Соответствующий код есть в файлах tracking_protection_service.h и tracking_protection_service.cc, в которых хосты Facebook и Twitter добавляются в «белый список».

Разработчики уточняют, что не блокируют эти возможности, поскольку такое решение может ухудшить функциональность многих сайтов. Это не позволит авторизоваться на сайтах с помощью учётной записи из социальной сети.

Многие пользователи заявили, что такое решение со стороны разработчиков Brave выглядит странно на фоне заявлений о конфиденциальности. Подобная возможность есть и в Firefox, однако там пользователь сам волен выбирать уровень блокировки. На данный момент разработчики Brave не дали комментария по этой теме.

Такая функциональность существует в браузере уже около трёх лет, но разговоры о ней начались только сейчас.

По материалам 3dnews.ru
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