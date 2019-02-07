Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза

В Украине платить за “потерянные” в доме тепло и воду будут не поставщики, а жители. Соответствующий закон и подзаконные акты уже приняты. И если по теплу особых вопросов не возникает – платить придется за обогрев квартиры и общей территории, то в ситуации с водой суммы в платежках в отдельных случаях могут вырасти в 1,5 раза.

С 1 мая часть украинцев будет платить за себя и соседа

Первым о старте новой методики расчета платежек сообщил “Киевводоканал”. Правда, позже новость удалили. Так, предприятие заявило, что собирается учитывать в сумме так называемый “небаланс” уже с 1 февраля. Однако в Минрегионстрое рекомендовали дождаться 1 мая, когда полноценно вступит в силу закон “О коммерческом учете коммунальных услуг”. У украинцев есть еще несколько месяцев для того, чтобы установить счетчики и договориться с соседями.

Небаланс – разница между тем, что намотал домовой счетчик, и суммой квартирных приборов учета. Как рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий, в отдельных многоэтажках эта разница составляет 50%.

“Жители многоквартирных домов пользуются магнитами на счетчики, указывают их недостоверные показатели. Нужно проводить разъяснительную работу…” – говорит Бабий. И если раньше небаланс платил водоканал, сейчас эта ноша ляжет на плечи потребителей. Главное, что изменил закон: счетчиком коммерческого учета (от него зависят суммы в платежках) считается не квартирный, а домовой прибор учета.

Например, если дом за месяц получил 900 кубометров воды, а все жители в сумме указали, что потратили 450 кубов, разницу 50% должен покрыть водоканал, тогда как жители могут заплатить по квартирным счетчикам. Так будет до 1 мая 2019 года. А уже после указанной даты 450 кубов небаланса разделят на всех жильцов. Если речь идет об ОСМД, то правление дома может самостоятельно распределить, в какой пропорции распределять сумму. Скорее всего, она будет зависеть от объемов потребления или делиться поровну на всех.

“Это будет новый эволюционный закон, когда жители сами должны определять, по какой схеме будут распределять небаланс”, – объясняют в Ассоциации водоканалов.

Всего закон предусматривает два варианта распределения небаланса. Первый – если у всех стоят квартирные счетчики. Второй – если часть квартир без приборов учета (в разных городах таких до 10%). Итак, если нет счетчика, то в квартире посчитают потребление по нормативу (в случае проверки счетчика – усредненное потребление за три месяца). Например, в доме на 45 квартир в трех нет счетчиков на воду. При подсчете сумм в платежках показания домового счетчика отнимут от показаний 42 квартир и трех нормативов.

Суммы в платежках могут вырасти в 1,5 раза в случае, если соседи активно воруют воду. Например, установили магниты на счетчики, подают ложные показатели. Также за “лишнее” придется платить, если соседи поливают участки возле дома. Или в квартире без счетчика прописана одна бабушка (норматив на одного человека), а по факту с ней живут трое детей и двое внуков.

Координатор жилищных программ “Опоры” Татьяна Бойко также соглашается, что с внутридомовыми потерями воды могут возникнуть проблемы. Один из вариантов их решения – установка специальных антимагнитных устройств.

Проблема кражи воды с 1 мая станет проблемой всего дома. Уже сейчас украинцы, живущие в многоэтажках, могут поинтересоваться, есть ли “небаланс” воды в их доме. И если окажется, что разница существенная – стоит задуматься над установлением антимагнитных средств и провести “воспитательную работу” с соседями. Иначе придется заплатить не только за себя, но и за соседа.

Время задуматься об экономии

В Украине долгое время вообще не было учета коммерческих услуг, рассказывает эксперт в области энергоэффективности Анна Акерманн. После резкого роста тарифов оказалось, что действующие нормативы, по которым украинцы платили без счетчиков, значительно завышены. Например, как показывает практика, в домах с тепловыми счетчиками платят за отопление примерно на 30% меньше. Подобная ситуация и с водой.

Главная задача нового закона – заставить украинцев экономить и платить за все, что использовали. Потери тепла в домах составляют примерно 30%, львиная доля воды теряется из-за неисправных кранов, “дырявых” труб и магнитов на счетчиках. И если раньше потери закладывали в тарифы и распределяли между всеми, то сейчас их покажут в платежках и за них придется заплатить.

Александр Литвин