Мобильная связь в Украине может подорожать на 50%

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Украинские мобильные операторы продолжают переписывать старые тарифные планы и массово переводить пользователей на новые. Абоненты обсуждают подорожание пакетов, а мобильщики предвкушают рост ARPU (среднего счета одного абонента в месяц): ожидается его повышение с нынешних 50-57 грн. до 75 грн к лету 2019-го. Это плата за 28 дней.
«Сейчас тактика операторов такая: подкрутить архивные и региональные тарифы до минимальной цены 75 грн. и расчетного периода 4 недели. Пропорционально увеличивают и старшие тарифы. Минималка была 45-50 грн. Сейчас ARPU уже превысила 50 грн. Думаю, к лету увидим ARPU 75 грн.», — отметил в беседе с UBR.ua телеком-эксперт Сергей Горбачевский.
Операторы и общие слова
Операторы называют несколько причин для подорожания своих услуг. Кто-то открыто говорит о подорожании всего, кто-то — пытается обходится общими словами ни о чем.
Vodafone напирает на расходы. «На себестоимость услуг мобильной связи влияют два фактора, которые мы не можем не учитывать. Внешний — увеличение цен и коммунальных тарифов в стране, и внутренний — внедрение новых технологий и затраты, связанные с их поддержкой и ростом объемов потребления услуг. Нам пришлось вслед за конкурентами, пойти на пересмотр тарифов из-за роста затрат и, соответственно, себестоимости услуг связи», — сказала UBR.ua пресс-секретарь Vodafone Украина Виктория Павловская.
Киевстар во всю пеняет на «прожорливых» клиентов, которым нужно все больше и больше связи. Хотя все знают, как компания любит всучивать абонентам более крупные пакеты, не всегда нужные. «Например, за четыре дня Нового 2019 года абоненты Киевстар использовали больше дата-трафика, чем за весь квартал 2016-го. Другие услуги теряют свою популярность — например, MMS, SMS. Поэтому компании анализируют, как клиенты пользуются связью и стараются предоставить им новые условия, более адекватные меняющимся потребностям и рыночной ситуации», — рассказали UBR.ua в Киевстар.
lifecell также обещает угождать клиентам, отмечая их возросшие потребности. Из чего можно делать только один вывод: пакеты продолжат разрастаться, и цены на них будут расти. Потребуется ли все это людям или они попереключаются на wi fi и забудут о мобильном интернете — станет ясно позже.
О чем забыли
Аналитики же открыто рассказывают то, что не хотят официально говорить операторы. Главная цель которых — отбить расходы на дорогостоящие оборудование и лицензии под 3G и 4G, а также максимально нарастить чистую прибыль компаний. К ней привязаны личные KPI руководства мобильных операторов, и размеры их окладов и бонусов.
«Повышение тарифов связано с покупкой частот под 3G/4G, заменой старого телеком-оборудования на новое, в том числе, стройкой полностью новых базовых станций, модернизацией транспортной сети, ядра, ростом амортизационных выплат и подорожанием электроэнергии. Многие тарифы устарели и отчасти невыгодны операторам», — подчеркнул UBR.ua эксперт информационного сообщества «MZU — Мобільний зв’язок України» Олег Свистун.
С главной целью — наращивание прибыли – мобильщики справляются. Сколько бы они ни прибеднялись и ни говорили о своих баснословных расходах, они неплохо зарабатывают.
Это очевидно даже до публикации официальных финансовых результатов за прошлый год. Тройка крупнейших операторов вошла в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Украины, составленный офисом крупных налогоплательщиков ГФС за 2018 год. Исходя из налогов, уплаченных с доходов, можно составить представление о заработках операторов.
Можно не сомневаться, что в 2019 году мобильщики попытаются заработать еще больше. Зарабатывать — цель любого бизнеса. Новая задача операторов — нарастить свои валютные заработки, которые растаяли вместе с девальвацией гривны.
«Цены вверх толкает грандиозное падение рынка в твердой валюте по сравнению с 2008-2009 годами. Рынок сжался почти в пять раз. Капитализация — в десять», — уточнил UBR.ua телеком-эксперт Роман Химич.
Платить же за все эти «валютные амбиции» продолжат абоненты, зарабатывающие в гривне. Им продолжат повышать тарифы. Открыто операторы об этом не говорят. Как только речь заходит о новых ценниках, в компаниях тут же начинают юлить и выдавать общие фразы. Это касается и Киевстара, и lifecell.
«Пока не планируются какие-то существенные изменения», — заявил в пресс-службе lifecell.
Чуть больше о своих расценках рассказывает Vodafone. Какие-то тарифы компания поднимет на 10 грн., а какие-то — на 45. Не только стоимостью по 75 грн. или 125 грн., но и дорогущие планы, для которых еще в феврале поднимут тарифы с 935 грн. до 980 грн.
В целом же ожидается, что самые дешевые мобильные пакеты украинских операторов в 2019 году поднимутся в цене на 50%, а средние и дорогие — на 5-10%.
Денис Вергун, Елена Лысенко
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