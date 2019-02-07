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ЕС согласовал инструменты борьбы с отмыванием денег

ЕС согласовал инструменты борьбы с отмыванием денег

Европарламент и Евросовет достигли политического согласия в отношении предложений Европейской Комиссии по упрощению трансграничного доступа правоохранительных органов к финансовой информации.

Это усилит их способность в борьбе против финансирования терроризма, передает корреспондент Укринформа.

Новые меры, достижение которых было определено политическим приоритетом на 2018-2019 годы, позволят полиции получать быстрый доступ к важной финансовой информации в ходе уголовных расследований, укрепит способность ЕС реагировать на проявления терроризма и другие серьезные преступления.

Правила, содержащиеся в новой Директиве ЕС, упрощают для европейских правоохранителей организационную работу и координацию между различными государствами ЕС в условиях, когда преступные группировки могут направлять трансграничные финансовые потоки в течение считаных минут. По замыслу, такие правила позволят значительно усилить контроль за попытками отмывания денег.

Предложенная директива должна еще пройти формальное утверждение в ЕП и в Европейском Совете. У стран-членов будет 24 месяца, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с этим документом.

По материалам УКРИНФОРМ
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