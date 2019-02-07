Стало известно, сколько рейсов обслужил каждый аэропорт Украины в 2018 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Государственное агентство обслуживания воздушного движения “Ураэрорух” обнародовало данные по статистике обслуживания рейсов в аэропортах Украины.
Как сообщает ведомство, позитивная динамика обслуживания взлетов и посадок в украинских аэропортах наблюдается уже третий год подряд.
В 2018 году этот показатель составил 205301 полет, что на 14,9% больше, чем в 2017 году.
Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, “Украэрорух” обеспечил в прошлом году в аэропортах Борисполь – 97 928 (+10,8% по сравнению с 2017 годом), Киев (Жуляны) – 33 808 (+28, 8%), Одесса – 15979 (+11,5%), Львов – 15566 (+28,6%).
8978 рейсов обслужил аэропорт Харьков (+7,9%), 6396 – Запорожье (+10%), 5823 – Днепр (на 6,9% меньше, чем в 2017 году), 3292 – Херсон (+65,9%), 3162 – Полтава (+78,3%).
На 2% уменьшилось количество взлетов и посадок в аэропорту Ивано-Франковск (2106). Винницкий аэропорт обслужил 1585 рейсов (+32,3%), Черновицкий – 1137 (-21,2%), Криворожский – 710 (+13,8%), Ужгородский – 354 (+30,1%), Ровенский – 257 (+11,7%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2353 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1350 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2162 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3587 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5124 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3847
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2521 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2353 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 316
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 687
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1410 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2681 9