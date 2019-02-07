Стало известно, сколько рейсов обслужил каждый аэропорт Украины в 2018 году

Государственное агентство обслуживания воздушного движения “Ураэрорух” обнародовало данные по статистике обслуживания рейсов в аэропортах Украины.

Как сообщает ведомство, позитивная динамика обслуживания взлетов и посадок в украинских аэропортах наблюдается уже третий год подряд.

В 2018 году этот показатель составил 205301 полет, что на 14,9% больше, чем в 2017 году.

Наибольшее количество взлетов и посадок, совершенных украинскими и зарубежными авиакомпаниями, “Украэрорух” обеспечил в прошлом году в аэропортах Борисполь – 97 928 (+10,8% по сравнению с 2017 годом), Киев (Жуляны) – 33 808 (+28, 8%), Одесса – 15979 (+11,5%), Львов – 15566 (+28,6%).

8978 рейсов обслужил аэропорт Харьков (+7,9%), 6396 – Запорожье (+10%), 5823 – Днепр (на 6,9% меньше, чем в 2017 году), 3292 – Херсон (+65,9%), 3162 – Полтава (+78,3%).

На 2% уменьшилось количество взлетов и посадок в аэропорту Ивано-Франковск (2106). Винницкий аэропорт обслужил 1585 рейсов (+32,3%), Черновицкий – 1137 (-21,2%), Криворожский – 710 (+13,8%), Ужгородский – 354 (+30,1%), Ровенский – 257 (+11,7%).