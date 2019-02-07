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Объемы строительства жилья в столице в прошлом году выросли на 4,1%

Объемы строительства жилья в столице в прошлом году выросли на 4,1%

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Киева в 2018 году составил 30105,0 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет Главного управления службы статистики в Киеве.

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Индекс строительной продукции по сравнению с 2017 годом составил 96,5%. В то же время, индекс строительной продукции в 2018 году против 2017 года по строительству зданий составил 101,8%, в том числе жилых – 104,1%, нежилых – 98,3%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений составил 86,2%.

По видам строительной продукции наибольший объем произведено по строительству зданий – 20550,1 млн грн или 68,3% от общего объема производимой строительной продукции, в том числе по строительству жилых зданий – 12379,6 млн грн или 41,1%, нежилых – 8170, 5 млн грн или 27,2%. Со строительства инженерных сооружений произведено строительной продукции на сумму 9554,9 млн грн или 31,7% от общего объема.

По материалам УНН
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