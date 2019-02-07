НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"

Национальный банк заявил, что 31 января государственный регистратор неправомерно вывел из-под обременения и прекратил договор ипотеки, предметом которого является морской перевалочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом в Одесской области (терминал “Бориваж”).

Об этом говорится на сайте НБУ.

Такое решение регистратор коммунального предприятия “Агентство регистрационных услуг” принимал на основании отмененных Верховным Судом летом 2018 года решений судов первой и апелляционной инстанции.

“Нацбанк возмущен незаконными действиями представителей ООО «Агротерминал Логистик» и государственного регистратора, следствием которых может стать нанесение многомиллиардных убытков государству. 11 февраля НБУ подал соответствующую жалобу на действия регистратора в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. Также Нацбанком подано в правоохранительные органы заявление о совершении государственным регистратором и представителями «Агротерминал Логистик» преступления. НБУ предпримет все возможные меры для восстановления его нарушенных прав и недопущения нанесения ущерба государству”, – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Терминал “Бориваж” был передан Нацбанку в ипотеку в декабре 2014 года связанной с бывшими владельцами Приватбанка компанией “Агротерминал Логистик” в качестве обеспечения по предоставленному банку кредита рефинансирования.