НБУ заявил, что у него незаконно отобрали зерновой терминал "Бориваж"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальный банк заявил, что 31 января государственный регистратор неправомерно вывел из-под обременения и прекратил договор ипотеки, предметом которого является морской перевалочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом в Одесской области (терминал “Бориваж”).
Об этом говорится на сайте НБУ.
Такое решение регистратор коммунального предприятия “Агентство регистрационных услуг” принимал на основании отмененных Верховным Судом летом 2018 года решений судов первой и апелляционной инстанции.
“Нацбанк возмущен незаконными действиями представителей ООО «Агротерминал Логистик» и государственного регистратора, следствием которых может стать нанесение многомиллиардных убытков государству. 11 февраля НБУ подал соответствующую жалобу на действия регистратора в Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте. Также Нацбанком подано в правоохранительные органы заявление о совершении государственным регистратором и представителями «Агротерминал Логистик» преступления. НБУ предпримет все возможные меры для восстановления его нарушенных прав и недопущения нанесения ущерба государству”, – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Терминал “Бориваж” был передан Нацбанку в ипотеку в декабре 2014 года связанной с бывшими владельцами Приватбанка компанией “Агротерминал Логистик” в качестве обеспечения по предоставленному банку кредита рефинансирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2352 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1350 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2159 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3587 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5124 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3847
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3302 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2521 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2352 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 316
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 687
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1410 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2681 9