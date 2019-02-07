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"Дочка" Сбербанка увеличила уставный капитал на 15,9%

"Дочка" Сбербанка увеличила уставный капитал на 15,9%

Дочерний банк одноименного российского госбанка Сбербанк увеличил уставный капитал на 3,3 млрд грн, или на 15,9%, – до 24,065 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка на своем сайте.

“АО “Сбербанк” сообщает, что, в соответствии с принятым ранее акционером банка решением, АО “Сбербанк” увеличило уставный капитал на 3 млрд 300 млн грн – до 24 млрд 65 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате увеличения уставного капитала банк сформировал дополнительные резервы под кредиты, а также увеличил достаточность капитала. Показатель Н2 вырос до 33,2%.

Сообщалось, что Сбербанк по итогам 2018 года получил убыток 7,6 млрд грн. НБУ в январе 2019 года оштрафовал Сбербанк на 94,73 млн грн за рисковую деятельность. Сбербанк намерен в суде оспорить штраф НБУ.

По материалам Зеркало Недели
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