Межбанк: доллар понизили продажи экспортеров и приток «предвыборной» СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в понедельник относительно доллара на 15,77 коп., на торгах вторника укрепился на 5,02 коп., оказавшись на уровне 27,0075 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 12-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 7,00 коп., составил 26,9906 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 12 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,04/27,08 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.01 к отметке 26,96/27,00, а спустя 17 минут «американец», сузив спред, оказался на цифре 25,98/27,00 UAH/USD.

Новая волна продаж экспортной выручки уронила безналичную пару доллар-гривна к

25,95/26,98 UAH/USD, где она пребывала до 11.14 Киева, удерживаясь равновесием покупок и продаж. Последнее обеспечило сужение спреда котировок «американца» на указанный час до 26,96/26,98 UAH/USD. В балансировке спроса и предложения на фоне ситуативного преобладания оферов СКВ принял участие и регулятор, выкупив в это время до $10,0 млн. избыточной долларовой ликвидности.

Вскоре после гривневой интервенции Нацбанка на рынке появились игроки с агрессивным спросом на доллар. Этот неожиданный выход спекулянтов, дождавшихся относительного равновесия покупок и продаж «американца», привел к развороту пары доллар-гривня вверх. Около 11.55 доллар поднялся к 27,02/27,04 и сохранив восходящий тренд, около 12.25 вырос к 27,05/27,08 UAH/USD.

«Искусственность» этого демарша валютных спекулянтов не вызывает сомнений – никто не мешал им появиться на рынке чуть раньше на фоне более низких действующих цен и долларового изобилия. Мы связываем этот проект, напоминающий послеобеденный курсовой «залет» на пятничной сессии валютного межбанка, с попытками спекулянтов нарушить устойчивость валютного рынка, а также вызвать рост цен на наличном рынке. Последнее было очень скоро достигнуто.

Меж тем, после обеда рост безналичного «американца» замедлился, однако по состоянию на 14.00 Киева он уже был на уровне 27,065/27,090 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими до самого завершения вторничной сессии валютного межбанка, подтверждая вышеприведенные подозрения в «нерыночности» этого скачка курса безналичного доллара.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.

На цифре 27,070/27,095 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 12 февраля.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0075 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,06 / 27,08

евро – 30,51 / 30,52

российский рубль – 0,412 / 0,414

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