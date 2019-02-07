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Маск назвал приблизительную стоимость полета на Марс

Маск назвал приблизительную стоимость полета на Марс

Впервые представляя концепцию будущей системы из ракеты Super Heavy и корабля Starship как неотъемлемую часть амбициозного плана по колонизации Марса на Международном конгрессе астронавтики в 2016 году, Илон Маск заявил, что формирование самодостаточной цивилизации на Марсе займет 40-100 лет, а перелет будет стоить столько же, сколько покупка дома (на тот момент говорилось о сумме порядка $200 тыс.).

Сегодня, отвечая на вопрос пользователя в ветке сообщений, посвященной огневым испытаниям прототипа новейшего двигателя Raptor, предназначенного как раз для связки Super Heavy и Starship, основатель и глава SpaceX дал свежую оценку.

Илон Маск отметил, что в один прекрасный день, когда путешествия на Марс станут реальностью и перелеты на Красную планету начнут выполняться на регулярной основе, билеты в обе стороны будут продаваться по цене ниже $500 тыс., добавив, что в дальнейшем цена может снизиться до $100 тыс.

По словам Маска, это достаточно доступная цена, которую люди в развитых странах при желании вполне смогут заплатить.

По материалам ITC.ua
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