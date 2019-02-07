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Украинцы активно наполняют пенсионный фонд Польши

Украинцы активно наполняют пенсионный фонд Польши

Около миллиона граждан Украины делают отчисления в пенсионный фонд Польши.

Об этом со ссылкой на отчет системы социального страхования (ZUS) республики сообщило РАР.
 
“Около 1,5 миллиона рабочих из-за рубежа, в основном из Украины, имеют свои счета и делают пенсионные отчисления”, – приводит агентство выдержки из отчета Иностранцы в польской системе соцобеспечения.

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Согласно польской статистике, больше всего мигрантов едет не из других стран Евросоюза, а из бывших советских республик – Украины, Беларуси, Молдовы, России. Из европейских государств главный поставщик мигрантов в Польшу – Румыния.
 
Большинство мигрантов – мужчины в возрасте от 20 до 49 лет, на их долю приходится 67,3% от всего потока. При этом три из четырех иностранцев, согласно статистике ZUS, приезжают из Украины и работают в Мазовецком, Великопольском и Силезском воеводствах.
 
Польские власти отмечает, что за 10 лет количество мигрантов, зарегистрированных в системе пенсионного фонда, выросло почти в десять раз: с 65 тыс. иностранцев в 2008 году до 569,1 тыс. человек в 2018 году. Основной рост пришелся на период с 2014 года, то есть после революции в Украине, за четыре года количество зарегистрированных в системе иностранцев возросло на 444,8 тыс. человек.
 
Согласно данным ZUS, трудовые мигранты платят страховые взносы в пенсионный фонд в размере более 3 млрд злотых в месяц (около 0,79 млрд долларов). Средняя заработная плата иностранца в Польше составляет 2600 злотых (около 685 долларов, или 45 тысяч рублей) в месяц.

По материалам Корреспондент.net
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