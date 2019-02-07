В Киевской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию

Территория, отведенная под станцию, составляет почти 28 гектаров. Всего запланировано восемь очередей станции, все они заработают до конца ноября 2019 года.

Кроме того, что станция будет производить электроэнергию, ожидают также и снижение вредных выбросов в целом в регионе до 14,5 тыс. т. Также в будущем к станции планируют привлечь еще и электрические мельницы.

Для присоединения Богуславской солнечной станции построят подстанцию и воздушные линии. Соответствующее соглашение «Киевоблэнерго» подписало 29 января с Ивано-Франковской компанией «Электромир». Работы должны быть выполнены до ноября. Сумма сделки составила 112 миллионов гривен.