В Киевской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию

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Территория, отведенная под станцию, составляет почти 28 гектаров. Всего запланировано восемь очередей станции, все они заработают до конца ноября 2019 года.
Кроме того, что станция будет производить электроэнергию, ожидают также и снижение вредных выбросов в целом в регионе до 14,5 тыс. т. Также в будущем к станции планируют привлечь еще и электрические мельницы.
Для присоединения Богуславской солнечной станции построят подстанцию и воздушные линии. Соответствующее соглашение «Киевоблэнерго» подписало 29 января с Ивано-Франковской компанией «Электромир». Работы должны быть выполнены до ноября. Сумма сделки составила 112 миллионов гривен.
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