Проект по отправке колонистов на Марс признан банкротом

Акционерное общество Mars One Ventures, занимавшееся финансированием проекта Mars One по отправке колонистов на Марс, объявлено банкротом. Основатель проекта рассказал Engadget, что некоммерческая часть проекта Mars One Foundation все еще работает, однако не сможет действовать без инвестиций.

Проект Mars One был основан в 2012 году и поставил своей целью отправку людей на Марс. Проект имел множество отличий от государственных планов по освоению этой планеты.

К примеру, он подразумевал, что колонисты отправятся на Марс без возможности вернуться обратно. Для этого на Красную планету сначала должны были отправиться грузовые экспедиции с необходимым оборудованием, а также жилыми и сервисными модулями, а затем и первые люди.

Кроме того, изначально проект предполагал, что кандидаты и участники марсианских экспедиций станут участниками реалити-шоу, которое поможет финансировать проект. За время своего существования проект неоднократно критиковался специалистами в области космонавтики за нереалистичность.

В частности, специалисты указывали на низкую проработанность технических решений, нереалистичные сроки, а также отсутствие необходимого финансирования.

Юридически проект Mars One представлен двумя организациями: некоммерческой организацией Mars One Foundation и коммерческой компанией Mars One Ventures. В начале февраля пользователь Reddit обнаружил, что 15 января 2019 года гражданский суд города Базель признал акционерное общество Mars One Ventures банкротом. Журналисты издания Engadget обратились за комментарием к основателю проекта Басу Лансдорпу (Bas Lansdorp). Руководитель объяснил, что на данный момент Mars One Foundation все еще работает, однако не сможет предпринимать какие-либо действия без новых инвестиций.