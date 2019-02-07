Кредитный рейтинг Киева признали "стабильным" три международных агентства

К сентябрю 2019 года долг Киева уменьшится на 58,02% и составит 8 629 910 000 гривен.

Об этом проинформировал депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

“Долг Киева вместе с гарантированными обязательствами коммунальных предприятий в 2014 году составлял – 20 555 997 000 гривен. На сегодня консолидированный долг и долговые обязательства составляют 13 381 910 000 грн, в сентябре 2019 года, после зачета с Минфином, консолидированный долг вместе с долговыми обязательствами должен равняться – 8 629 910 000 грн”, – рассказал Олесь Маляревич.

По его информации, кредитный рейтинг города Киева по данным агентств: