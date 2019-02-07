Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 209 0

В правительстве планируют вывести государственные предприятия из-под контроля министерств

В правительстве планируют вывести государственные предприятия из-под контроля министерств

Государственные предприятия в Украине планируют вывести из-под управления конкретных министерств и передать в управление созданных наблюдательных советов, которые в дальнейшем будут координировать их деятельность.

Сейчас государство контролирует около 3,5 тысячи государственных предприятий, управление которыми осуществляют министерства.

«Учитывая общее количество предприятий, у нас сверхбольшие нагрузки на министерства. Только Министерство экономического развития и торговли управляет более 500 госпредприятиями. Мы видим свою задачу в том, чтобы разгрузить министерства и обеспечить возможность сфокусироваться на разработке политики», – сообщил министр кабинета министров Украины Александр Саенко в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital.

По его словам, министерства не будут осуществлять непосредственное управление предприятиями, а только устанавливать определенные задачи.

Он также добавил, что количество государственных предприятий необходимо уменьшать, проводя приватизацию.

Отметим, что сейчас государство получает доходы только от «малой» приватизации, поскольку «большая», в рамках которой планируется продать такие компании, как Одесский припортовый завод, Президент-отель, Центрэнерго и ряд ТЭЦ, пока заблокирована. Одной из причин этого является отсутствие спроса на крупные государственные компании среди инвесторов, а также наличие судебных процессов, которые тормозят начало подготовки к приватизации.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина