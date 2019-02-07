В правительстве планируют вывести государственные предприятия из-под контроля министерств

Государственные предприятия в Украине планируют вывести из-под управления конкретных министерств и передать в управление созданных наблюдательных советов, которые в дальнейшем будут координировать их деятельность.

Сейчас государство контролирует около 3,5 тысячи государственных предприятий, управление которыми осуществляют министерства.

«Учитывая общее количество предприятий, у нас сверхбольшие нагрузки на министерства. Только Министерство экономического развития и торговли управляет более 500 госпредприятиями. Мы видим свою задачу в том, чтобы разгрузить министерства и обеспечить возможность сфокусироваться на разработке политики», – сообщил министр кабинета министров Украины Александр Саенко в ходе инвестиционной конференции Dragon Capital.

По его словам, министерства не будут осуществлять непосредственное управление предприятиями, а только устанавливать определенные задачи.

Он также добавил, что количество государственных предприятий необходимо уменьшать, проводя приватизацию.

Отметим, что сейчас государство получает доходы только от «малой» приватизации, поскольку «большая», в рамках которой планируется продать такие компании, как Одесский припортовый завод, Президент-отель, Центрэнерго и ряд ТЭЦ, пока заблокирована. Одной из причин этого является отсутствие спроса на крупные государственные компании среди инвесторов, а также наличие судебных процессов, которые тормозят начало подготовки к приватизации.