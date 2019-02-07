В Германии планируют искать альтернативу российскому газу - министерство экономики

В Министерстве экономики Германии заявили о необходимости поиска альтернативных источников газа в страну. В настоящее время большинство газа страна получает из России.

«У нас более 40 лет положительного опыта поставок газа. Но важно, чтобы были и другие источники», – сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер во время конференции по вопросам сжиженного газа, проходившей в Берлине.

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Министр отметил, что в ближайшее время Германия планирует построить инфраструктуру для приема и переработки сжиженного газа. Так страна сможет увеличить закупки газа из США, Катара и других стран мира.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что Германия не будет зависеть от российского газа.