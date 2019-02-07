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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,166 млн и 30,460 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (35 и 42). Максимальный курс продажи доллара 27,20 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму более 63,626 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 1 000
27,0300 – 3 700
27,0500 – 12 000
27,0700 – 111 111
27,0700 – 1 500
27,0800 – 10 000
27,0800 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0934 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0310 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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