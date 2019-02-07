Экономика Украины растет 12 кварталов подряд - Премьер

Украинская экономика растет 12 кварталов подряд, что способствует оживлению деловой активности в стране.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

“Экономика растет 12 кварталов подряд. Представители ведущих украинских и иностранных предприятий отмечают: деловая активность в Украине оживляется. И чем стабильнее ситуация в государстве, тем сильнее эти тенденции”, – отметил глава правительства.

При этом он отметил, что Украина имеет большой потенциал развития, поэтому должна быть интересной для инвесторов. “Работаем вместе и делаем Украины сильнее”, – отметил Гройсман.

Напомним, по прогнозу НБУ, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится – до 2,5%.

Национальный банк Украины прогнозирует продолжение постепенного замедления инфляции – до 6,3% на конец 2019-го и 5,0% на конец 2020 года.