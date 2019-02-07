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Показали новый iPhone SE2 (видео)

Показали новый iPhone SE2 (видео)

В сети появилось видео с iPhone SE 2, дизайн которого воссоздан с учетом последних слухов. Ожидается, что выпуск гаджета состоится в этом году.

Концептуальное видео демонстрирует некоторые элементы внешности SE 2, и в том числе – дисплей с вырезом и полностью заднюю стеклянную стенку. За счет нее гаджет должен получить поддержку беспроводной зарядки Qi, пишет ресурс 9to5mac.

Слухи о выпуске iPhone SE 2 появились весной прошлого года. На этот раз они подкреплены объективной ситуацией – низкими продажами самой бюджетной версии линейки iPhone XR.

По материалам Газета по-Украински
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