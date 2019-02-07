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Японцы вложили миллиард долларов в разработку беспилотных авто

Японцы вложили миллиард долларов в разработку беспилотных авто

Японская телекоммуникационная медиакорпорация SoftBank Group Corp. инвестировала 940 млн долларов в американский стартап Nuro Inc., который работает над созданием беспилотных электромобилей для доставки товаров.

Эта сумма поступила из фонда инвестиций в технологические проекты SoftBank Group, пишет Сегодня, ссылаясь на сообщение Nuro.

Стартап был создан в 2016 году и оценивается инвесторами в 2,7 млрд долларов, пишет американская газета The Wall Street Journal. Автомобили Nuro вдвое меньше обычных легковых авто и предназначены для доставки товаров на небольшие расстояния.

Сейчас созданы шесть таких беспилотных авто. Они используют программное обеспечение компании и имеют датчики для ориентации в пространстве. Теперь стартап планирует увеличить их производство.

По материалам Сегодня
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