Интернет для "умных городов": эксперт дал прогноз по срокам появления 5G в Украине

В Украине появления 5G-интернета следует ожидать не ранее, чем через 3-4 года, тогда как в мире запуск нового стандарта связи планируют уже в 2020 году.

Об этом рассказала пиар-директор одного из украинских мобильных операторов Виктория Рубан.

По ее словам, пока что в разных странах идет подготовка к этому стандарту, выделяются частоты, проводятся технические тесты.

“Предусмотрено, что в коммерческую эксплуатацию этот стандарт выйдет в 2020 году… В Украине это, вероятно, произойдет чуть позже, потому что мы только начали развивать 4G. По нашим оценкам, в Украине 5G может появиться через 3-4 года”, – сообщила она.

Рубан также отметила, что в Украине нет частот под развитие 5G.

“Есть такое правило в технологиях, что технологические изменения происходят раз в 4 года, потому что это минимально достаточный срок, который позволяет, во-первых, внедрить технологию, построить сеть, а потом получить от нее коммерческий успех и иметь возможность реинвестировать полученные средства в технологию следующего поколения”, – пояснила она.

По словам эксперта, тех возможностей, которые сегодня предоставляют технологии 3G и 4G, хватает, чтобы удовлетворить спрос людей в мобильном интернете на ближайшие 3-5 лет.

“5G – это технология не для людей, а для промышленного применения, для новых сфер, которые развиваются в мире, для интернета вещей, которым нужны суперширокие каналы и сверхвысокая скорость передачи данных. 5G нужен для умных городов, жизнь в которых будет регулироваться миллионами сенсоров и датчиков. 5G будет нужен для беспилотных автомобилей, которые на высокой скорости будут обмениваться данными друг с другом и с дорожной инфраструктурой”, – рассказала Рубан.

“Скорость и минимальная задержка сигнала – это преимущества, которые будут использоваться не людьми, а устройствами, сенсорами, датчиками, роботами в промышленности, сельском хозяйстве, в медицине”, – добавила она.