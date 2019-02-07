Ремонт на миллионы: в Украине разгорелся скандал в госбанке

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшим топ-чиновникам государственного “Укргазбанка” за вывод и присвоение 39 млн грн.

Как сообщается на сайте Нацполиции, к преступлению причастны экс-заместитель председателя правления банка, бывший член наблюдательного совета и руководитель коммерческой структуры.

Как удалось установить правоохранителям, для вывода денег злоумышленники создали подконтрольное предприятие.

“Для нужд банковского учреждения у предприятия были арендованы нежилые помещения, о чем был заключен соответствующий договор. Однако банк фактически не пользовался ими. Несмотря на это, на объектах были проведены ремонтно-строительные работы. Также чиновники не смогли предоставить документальное подтверждение необходимости использования указанных помещений”, – сообщили в полиции.

В течение 2008-2009 годов за аренду помещений и проведения ремонтных работ на счета коммерческой структуры перечислили 39 млн грн.