Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС

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В 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории двусторонних отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.
“Сегодня доля Евросоюза в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, доля РФ – всего 7,7%. В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%”, – отметил глава государства.
Напомним, за 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.
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