Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 9 0

Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС

Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС

В 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории двусторонних отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

“Сегодня доля Евросоюза в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, доля РФ – всего 7,7%. В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%”, – отметил глава государства.

Напомним, за 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина