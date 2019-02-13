Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС

В 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории двусторонних отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

“Сегодня доля Евросоюза в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, доля РФ – всего 7,7%. В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в любом другом году в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%”, – отметил глава государства.

Напомним, за 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.