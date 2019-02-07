Власти Италии готовятся распродать огромный золотой запас – СМИ

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В Италии планируют внести изменения в конституцию, которые позволят распродать весь золотой запас страны. Такой законопроект подготовила правящая популистская коалиция в Сенате, сообщает Reuters.
Законопроект призван установить, что золото является собственностью государства, а не Банка Италии. Принятие конституционного закона требует длительного законодательного процесса, серьезного парламентского большинства, а в некоторых случаях даже референдума.
При этом итальянская газета La Stampa отмечает, что правительство страны рассматривает возможность использовать часть золотых резервов Банка Италии для покрытия дефицита бюджета в 2019 году и отмены запланированного повышения НДС в 2020 году. В свою очередь, власти Италии уверяют, что правительство не планирует продавать резервы, чтобы исправить трудности с государственными финансами.
Сейчас, по данным Всемирного золотого совета, Италия является третьей в мире по величине золотых запасов после США и Германии. Золотой запас страны оценивается в 2451,8 тонн. При этом в 2018 году крупнейшими покупателями золота в мире стали Россия и Турция, всего центральные банки купили более 650 тонн этого металла.
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