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Порошенко: Туризм занимает 1,5% ВВП Украины

Порошенко: Туризм занимает 1,5% ВВП Украины

В Украине туризм занимает 1,5% ВВП, тогда как в среднем в мире – 10% ВВП. Поэтому за пять лет количество иностранных туристов в Украине должно достичь 30 миллионов.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

“Моя задача – в ближайшие 5 лет количество туристов, посещающих Украину, довести до 30 млн, и не только за счет городов-миллионников”, – отметил глава государства.

По его словам, в среднем в мире туризм занимает 10% ВВП, однако в Украине этот показатель достигает лишь 1,5%, так что потенциал роста этого сектора в стране очень велик.

Напомним, по словам Порошенко, Украине следует сделать акцент на развитии агропромышленного комплекса, ИТ, машиностроения, логистики, туризма.

По материалам УНН
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