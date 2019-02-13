Nubia вскоре покажет мобильное устройство с гибким дисплеем

Бренд Nubia, принадлежащий компании ZTE, обнародовал приглашение на презентацию, которая пройдёт в рамках выставки Mobile World Congress 2019 в Барселоне (Испания).

Слоган на приглашении гласит «Flex Your Life», что можно перевести как «Изогни свою жизнь». Таким образом Nubia намекает на грядущий анонс мобильного устройства с гибкой конструкцией.

Наблюдатели полагают, что в ходе презентации будет анонсирован гибкий смартфон, предназначенный для ношения на запястье. Концепция такого гаджета ранее была показана на выставке IFA 2018. Устройство под названием Nubia α, по задумке создателей, будет оборудовано вытянутым гибким дисплеем с поддержкой сенсорного управления, камерой, набором сенсоров и пр.

По всей видимости, за прошедшие месяцы инженеры Nubia довели своё детище до ума, и на выставке Mobile World Congress 2019 мы сможем увидеть рабочий прототип этого необычного носимого смартфона.