Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии

В январе 2019 года Украина импортировала 16,3 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.

Наибольший объем пальмового масла был завезен из Индонезии – 8,8 тыс. тонн. Из Малайзии было импортировано 1,5 тыс. тонн, из Швеции – 95 тонн, из других стран — 199 тонн.

При этом в январе 2019 года Украина пальмовое масло не экспортировала.

Заметим, что по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил 220 тыс. тонн, по итогам 2017 – почти 172 тыс. тонн, по итогам 2016 – 150 тыс. тонн. Таким образом, за два года Украина нарастила импорт пальмового масла на 46,6%.

Напомним, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности молочных.