Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В январе 2019 года Украина импортировала 16,3 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины.
Наибольший объем пальмового масла был завезен из Индонезии – 8,8 тыс. тонн. Из Малайзии было импортировано 1,5 тыс. тонн, из Швеции – 95 тонн, из других стран — 199 тонн.
При этом в январе 2019 года Украина пальмовое масло не экспортировала.
Заметим, что по итогам 2018 года показатель импорта пальмового масла в Украину составил 220 тыс. тонн, по итогам 2017 – почти 172 тыс. тонн, по итогам 2016 – 150 тыс. тонн. Таким образом, за два года Украина нарастила импорт пальмового масла на 46,6%.
Напомним, что украинские депутаты хотят запретить использование пальмового масла при производстве продуктов питания. Соответствующий законопроект уже был проголосован парламентом в первом чтении.
По словам нардепа Сергея Тригубенко, сегодня украинские производители используют пальмовое масло с целью удешевления производства продуктов питания, в частности молочных.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 2645 25
В правительстве объяснили, почему ухудшилась внешняя торговляВчера, 11:15 - 1132 14
Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту - экспертВчера, 07:00 - 899 11
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 2910 8
ДТЭК обещает вернуть 39 миллионов, ошибочно уплаченных киевлянамиВчера, 09:45 - 1403 6
Образование или опыт: что влияет на размер зарплатыВчера, 08:00 - 5410 5
РФ назвала условие для транзита газа через УкраинуВчера, 10:00 - 2910 8
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношенийВчера, 15:45 - 2645 25
Pesa показала новые дизель-поезда (фото)Вчера, 05:00 - 2178
Киевстар закрывает популярный тарифВчера, 15:15 - 2097
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)Вчера, 14:10 - 273
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалонеПозавчера, 15:10 - 1285
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 818
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)11.02.2019, 13:10 - 922
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1631 2