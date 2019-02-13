В Киеве построят две больницы

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В 2019 году Киевские власти начнут строительство многопрофильной больницы со стационаром на Троещине и больницы скорой помощи на правом берегу, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Планируем начать строительство новой больницы на Троещине. Это большой район, где проживает больше людей, чем в некоторых областных центрах — более 400 тыс. И с Троещины люди ездят в другие районы города”, — отметил В.Кличко в эфире телеканала «Киев», передает его пресс-служба.
Также в 2019 году начнется строительство больницы скорой помощи на правом берегу.
“Мы также планируем начать строительство больницы скорой помощи на правом берегу, так как центр скорой помощи сегодня находится на левом берегу города. Иногда время, чтобы спасти человеку жизнь, идет на минуты. А пациентов везут через весь город в больницу скорой помощи на Левый берег города. Проблема больницы скорой помощи в правобережной части столицы назрела давно”, — подчеркнул мэр Киева.
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