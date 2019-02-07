Российский банк отрицает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками

В российском “Газпромбанке” опровергли информацию, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла в банке новые счета.

Об этом заявил представитель организации.

“Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных.

В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами банка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA”, – рассказал собеседник агентства.

Представитель “Газпромбанка” подчеркнул, что “никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию”.

Напомним, накануне агентство Reuters сообщило, что компания PDVSA разослала своим клиентам сообщение о том, что выручка от продаж должна будет начисляться на счет, который она открыла в российском “Газпромбанке”.

28 января США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы с целью заблокировать получение доходов от продаж нефти администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Условием продолжения работы компаний является перечисление средств на счета, заблокированные для режима Мадуро.

В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.