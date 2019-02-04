Как не стоять в очереди и быстрее растаможить авто на "еврономерах" - советы МВД

Водители начали собираться в очереди в сервисных центрах МВД, особенно скопления наблюдаются в крупных городах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра на своей странице в Facebook.

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Причиной образования очередей становится окончание льготного периода для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации. В частности, много граждан собирается в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В ведомстве рекомендуют украинцам следить за нагрузкой центров онлайн или регистрироваться в электронную очередь . “Это уменьшит очереди и облегчит процесс регистрации”, – сообщает пресс-служба.