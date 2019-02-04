Китайцы начали выпускать транспортные беспилотники

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Китайская компания Star UAV System приступила к серийному производству транспортного беспилотного летательного аппарата AT200.
Испытания беспилотного аппарата проводились в 2017-2018 гг. и были признаны успешными, после чего разработчики и приступили к выпуску.
Транспортный беспилотник AT200 разработан на базе новозеландского многоцелевого самолета PAC P-750 XSTOL. Аппарат максимальной взлетной массой 3,4 тонны способен перевозить грузы массой до 1,5 тонны. Беспилотник может развивать скорость до 313 км в час и выполнять полеты на расстояние до 2,2 тыс. км. Высота полета AT200 составляет 6,1 тыс. м.
Для взлета и посадки китайскому беспилотнику, как утверждают разработчики, необходима полоса длиной всего 200 м. Беспилотник может взлетать и садиться в автоматическом режиме.
Испытания летной годности беспилотника завершились в 2018 г. Прототип AT200 успешно выполнил заранее запрограммированный полет.
По мнению экспертов, использование таких аппаратов позволит облегчить задачу по обеспечению людей, проживающих в труднодоступных районах Китая, продовольствием и необходимыми товарами, и в то же время сократить расходы на доставку.
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