Apple заплатит за образование подростка, который обнаружил проблему с FaceTime

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Компания Apple представила очередное обновление программного обеспечения смартфонов iPhone, которое обезвреживает недостаток в функции видеозвонков FaceTime, который позволял пользователям получать сигнал с микрофона владельцев iPhone еще до момента ответа ними на телефонный вызов. Сообщается, что компания также пообещала сделать вклад в дальнейшее образование подростка, который вместе с матерью обнаружили недостаток.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Под влиянием находки компания на некоторое время отключила функцию группового чата через FaceTime, пока специалисты работали над устранением недостатка.
В Apple заявили, что предоставят семье, которая обнаружила недостаток, компенсацию и сделают вклад в целях содействия образованию 14-летнего Гранта Томпсона.
После выявления недостатков программного обеспечения iPhone в США звучали упреки, что в программном обеспечении Apple якобы умышленно была встроена уязвимость, которая позволяла осуществлять прослушивание абонентов. Ведущие законодатели-демократы в Конгрессе во вторник призвали главу Apple Тима Кука ответить на вопрос по поводу установленного недостатки, и заявили о “глубокой обеспокоенности” по поводу того, как долго заняло исправления уязвимости смартфонов.
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